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Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу 0218 года
01.12.2017 20:59
Стали известны итоги финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
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