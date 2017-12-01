Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу 0218 года

01.12.2017 20:59 Стали известны итоги финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.



Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.



Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.



Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.



Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.



Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.



Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.



Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.



Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.















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