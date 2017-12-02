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Для установления причин пожара в гостинице «Леогранд» планируют пригласить зарубежных экспертов


02.12.2017   15:28
По информации юриста гостиницы «Леогранд» Кахи Церетели, для установления причин пожара в гостинице компания планирует пригласить экспертов из-за рубежа.

По словам Церетели, ведутся определенные переговоры, однако пока он воздержится говорить о том, из какой страны будут приглашены эксперты.

По его словам, следственные мероприятия в гостинице ведутся до сих пор.

«Мы ищем экспертные учреждения за пределами страны и ведем переговоры, чтобы установить причины пожара в гостинице «Леогранд». Мы однозначно доверяем грузинскому следствию, однако компания обязана сделать это. Пока воздержусь говорить, из какой страны пригласим экспертов. Заключение экспертов представим следствию. Расследование продолжается и до сих пор ведется опрос сотрудников гостиницы. В гостинице по-прежнему остаются сотрудники следственной службы», - сообщил Церетели.

Пожар в батумской гостинице «Леогранд» произошел около 20:00 24 ноября. Погибли 11 человек, из них 10 – граждане Грузии и 1 гражданин Ирана. Госпитализированы были 22 человека.

Следствие ведется по 3-й части ст. 243 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее причинение смерти двух или более людей или иные тяжкие последствия.






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