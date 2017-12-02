В больнице скончался второй школьник, раненый в драке в Тбилиси

02.12.2017 15:32 16-летний школьник, раненый во время ссоры подростков в центре Тбилиси, скончался в больнице.



Врачи Республиканской клиники не смогли спасти подростка, которому во время драки были нанесено 13 ножевых ранений.



Накануне днем в ходе конфликта подростков, многочисленные ножевые ранения получили двое учащихся 11-го класса тбилисской публичной школы №51. Один из них скончался по дороге в больницу, за жизнь второго медики боролись почти сутки.



Обвиняемый в убийстве первого подростка уже задержан полицией. По сообщению МВД Грузии, подозреваемый – 16-летний Г.Б.. В ведомстве не уточняют, является ли задержанный учащимся 51-й школы.



Задержанный проходит по статье «умышленное убийство», что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.















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