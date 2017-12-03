Илия Второй направил письмо патриарху Кириллу

03.12.2017 13:36 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо, в котором поздравил его со 100-летием восстановления патриаршества в России.



РПЦ будет праздновать 100-летний юбилей восстановления патриаршества 4 декабря. На торжества был приглашен и Илия Второй, однако он не смог поехать в Москву из-за состояния здоровья. В российскую столицу отправились митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодоре, глава отдела иностранных дел Патриархии митрополит Зугдиди и Цаиши Герасим и епископ Никорцминда Вахтанг.



«От лица Грузинской Православной Церкви и от себя лично поздравляю Вас и вместе с Вами разделяем духовную радость в связи с важнейшим событием — 100-летним юбилеем Поместного собора Русской Православной Церкви, на котором было принято историческое решение о восстановлении патриаршества», — сказано в обращении Патриарха всея Грузии.

В своем послании Илия Второй затронул и ситуацию в самопровозглашенных регионах – в Абхазии и в Цхинвальском регионе.



«Несмотря на существующую напряженную политическую ситуацию между Россией и Грузией, наши Церкви, как известно, сохраняют дружественные взаимоотношения и евхаристическое единство. Однако, этого не достаточно для разрядки обстановки. Необходимо изменить ситуацию в Абхазии и Цхинвальском регионе, и построить отношения между нашими государствами на основе справедливости и взаимоуважения, что мы не раз отмечали и ранее», — сказано в письме.

Следует отметить, что во время визита в Москву члены делегации Патриархии Грузии планируют провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.



Темой встречи станет ситуация, связанная с церковным расколом в Абхазии и захватом монастыря Нового Афона. Во время встречи в 2016 году настоятели Грузинской и Российской церквей договорились создать рабочую группу, которая изучит ситуацию на территории самопровозглашенного региона.



"Новости-Грузия"











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