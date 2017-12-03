Фестиваль иранского кино пройдет в Тбилиси

03.12.2017 17:05 Фестиваль иранского кино пройдет в Тбилиси c 4 по 7 декабря. На событии представят четыре картины современных иранских режиссеров, отмеченных наградами на престижных международных кинофорумах.



В программе кинофестиваля «Сезон нарциссов» Негара Азарбайджана, «Ежевика» Самана Салури, «Сонная артерия» Хамила Натала и «Сара и Аида» Мазиар Мири.

Все ленты будут транслироваться в оригинале с грузинскими субтитрами. Присутствие на показах – свободное.



Киносеансы пройдут в актовом зале первого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, по адресу проспект Чавчавадзе №1. Начало всех показов в 19:00.



Организаторы мероприятия — отделение культуры Посольства Исламской республики Иран, министерство культуры и охраны памятников Грузии и Тбилисский государственный университет им Иванэ Джавахишвили.



Как отмечают организаторы, фестиваль иранского кино проводится в Тбилиси уже не в первый раз, однако до сих пор он никогда не был таким масштабным.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

