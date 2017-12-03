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Фестиваль иранского кино пройдет в Тбилиси
03.12.2017 17:05
Фестиваль иранского кино пройдет в Тбилиси c 4 по 7 декабря. На событии представят четыре картины современных иранских режиссеров, отмеченных наградами на престижных международных кинофорумах.
В программе кинофестиваля «Сезон нарциссов» Негара Азарбайджана, «Ежевика» Самана Салури, «Сонная артерия» Хамила Натала и «Сара и Аида» Мазиар Мири.
Все ленты будут транслироваться в оригинале с грузинскими субтитрами. Присутствие на показах – свободное.
Киносеансы пройдут в актовом зале первого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, по адресу проспект Чавчавадзе №1. Начало всех показов в 19:00.
Организаторы мероприятия — отделение культуры Посольства Исламской республики Иран, министерство культуры и охраны памятников Грузии и Тбилисский государственный университет им Иванэ Джавахишвили.
Как отмечают организаторы, фестиваль иранского кино проводится в Тбилиси уже не в первый раз, однако до сих пор он никогда не был таким масштабным.
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