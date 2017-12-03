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Несовершеннолетний, задержанный по обвинению в убийстве, пользуется правом на молчание


03.12.2017   21:21
Несовершеннолетний, задержанный за умышленное убийство по делу о противостоянии, произошедшем на улице Хорава в Тбилиси, не признает вины и пользуется правом на молчание, - об этом заявил журналистам прокурор Заза Датукашвили.

«По положению на сегодняшний день он не признает. На данном этапе он пользуется правом на молчание. Исходя из этого, то, что было им заявлено следствию, я не могу вам сказать, опять-таки, исходя из интересов обвиняемого», - пояснил прокурор.

В связи с фактом, произошедшим у 51-ой публичной школы г. Тбилиси, по возможному факту умышленного убийства заведомо для виновного несовершеннолетнего лица, прокуратурой Тбилиси к уголовной ответственности привлечены двое несовершеннолетних – Г.Б. и Г.Дж.

Правоохранители задержали несовершеннолетнего Г.Б. 2 декабря 2017 года в Тбилиси. Обвинение ему было предъявлено 3 декабря по «б» подпункту статьи 109 УК Грузии (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах заведомо для виновного несовершеннолетнего лица). С той же квалификацией обвинительное постановление было вынесено и в отношении Г.Дж., и ведутся соответствующие правовые процедуры по предъявлению обвинения.






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