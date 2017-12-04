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Суд рассматривает дело двух несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве
04.12.2017 14:07
Суд рассматривает дело двух несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве на улице Хорава
Тбилисский городской суд обсуждает меру пресечения по дело двух несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве на улице Хорава.
Прокуратура требует заключить их под арест.
Заседание проходит в закрытом режиме, так как дело касается несовершеннолетних.
Инцидент произошел на улице Хорава в Тбилиси первого декабря. Жертвами противостояния несовершеннолетних стали два подростка. По обвинению в предумышленном убийстве задержан один несовершеннолетний, второго правоохранители ищут до сих пор.
Сотрудники МВД Грузии задержали сегодня еще трех лиц по делу об убийстве на улице Хорава.
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