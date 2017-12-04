Святейший очень переживает по поводу случившегося - патриарший местоблюститель

04.12.2017 14:09 Патриарший местоблюститель владыка Шио называет убийство несовершеннолетних в Тбилиси трагедией нации. Об этом он заявил после литургии в Сионском соборе.



По словам митрополита, Илия Второй очень переживает по поводу случившегося.



«Эта трагедия всей нации. Святейший очень переживает по поводу случившегося и для каждого из нас эта ужасная и жестокая трагедия. Такое не должно происходить. Да хранит господь их души.



У меня нет информации и я не думаю, что один из обвиняемых скрывается в церкви», — заявил Патриарший местоблюститель.















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