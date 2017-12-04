|
Святейший очень переживает по поводу случившегося - патриарший местоблюститель
04.12.2017 14:09
Патриарший местоблюститель владыка Шио называет убийство несовершеннолетних в Тбилиси трагедией нации. Об этом он заявил после литургии в Сионском соборе.
По словам митрополита, Илия Второй очень переживает по поводу случившегося.
«Эта трагедия всей нации. Святейший очень переживает по поводу случившегося и для каждого из нас эта ужасная и жестокая трагедия. Такое не должно происходить. Да хранит господь их души.
У меня нет информации и я не думаю, что один из обвиняемых скрывается в церкви», — заявил Патриарший местоблюститель.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна