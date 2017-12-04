Зоидзе: Реформой наркополитики мы спасет сотни тысяч жизней

04.12.2017 19:00 Реформой наркополитики мы спасет сотни тысяч жизней и получим прибыль в миллиард лари, — об этом председатель комитета по здравоохранению заявил на презентации документа «Оценки влияния регулирования реформы наркополитики» (RIA).



По словам Акакий Зоидзе, в случае, если его коллеги поддержат законопроект в парламенте, страна получит прибыль в размере миллиарда лари в течение последующих 10 лет.



«Представляем результаты, какие экономические, фискальные, качественные и количественные изменения могут произойти в результате реформы наркополитики и принятия законопроекта, осуществления той концепции, что предусматривает заботу и гуманное отношения к потребителю, вместо наказания. Также, какие результаты мы может получить в долгосрочной перспективе», — заявил Акакий Зоидзе.



Сегодня в гостинице «Бетси» обсуждали реформу наркополитики и представленный в парламенте законопроект. На встрече присутствовали специалисты, представители местных и международных организаций, а также члены большинства и меньшинства.















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