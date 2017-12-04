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В Тбилиси открылся обновленный дом-музей Николоза Бараташвили


04.12.2017   22:01
Обновленный музей грузинского поэта Николоза Бараташвили торжественно открылся в Тбилиси. Мероприятие прошло в честь 200-летнего юбилея Николоза Бараташвили. На открытии музея присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В музее хранятся материалы, связанные с жизнью и деятельностью поэта – эпохальные предметы, мебель, народные инструменты и т.д.

Реабилитационные работы в доме-музее и восстановление выставочных пространств проходит до сих пор. Кроме того, впервые будет использована 3D анимация, над которой работал режиссер Давид Кикнавелидзе.

«Дом-музей Николоза Бараташвили, которому провели реабилитацию, сделан очень хорошо, в том числе и технологически. 3D действительно чудо и даст возможность посетителем, воспринимать все в реальности. Нашим самым большим богатством является наша культура, наши традиции, которым необходима забота, ласка. Соответственно, одним из наших главных приоритетов будет работа в этом направлении, чтобы сохранить то, что у нас есть. Мы очень богатая страна, и соответственно все это нуждается в заботе, чтобы все передать нашим будущим поколениям», — заявил Каладзе.







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