Обвиняемый в убийстве несовершеннолетний частично признает вину - адвокат

04.12.2017 23:51 По словам адвоката обвиняемого по делу об убийстве на улице Хорава в Тбилиси несовершеннолетнего Г.Дж, его подзащитный признает, что использовал нож, однако он не наносил ранений погибшему.



«Мы планируем установить истину, и чтобы человек был наказан за то, что он совершил и я не хочу, чтобы ему вменили то преступление, которого он не совершал. Обвиняемому предъявлены обвинения по 109-ой статье. Он планирует дать показания в ближайшем будущем. Когда допросим свидетелей, будет подтверждено, что эти садистские ранения наносил не он, однако он признает, что использовал нож. Он частично признает себя виновным. Главное, что случилось в связи с этим. Он ответит, однако общество заслуживает правды. Позицией родителей было, чтобы он сдался. Остается очень много вопросов без ответов. Мы все сделаем для правды. В конфликте участвовали более пяти лиц», — заявляет Тариел Какабадзе.



Инцидент произошел на улице Хорава в Тбилиси первого декабря. Жертвами противостояния между несовершеннолетними стали два подростка.



Прокуратура Тбилиси привлекла к ответственности по факту возможного преднамеренного убийства двух несовершеннолетних – Г.Б. и Г.Дж.



Правоохранители задержали Г.Б. через несколько часов после инцидента. Второй несовершеннолетний скрывался и сдался правоохранителям сегодня.



На сегодняшнем заседании суда двоих обвиняемых заключили под стражу. Сегодня же полиция задержала еще троих по делу об убийстве на улице Хорава.















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