Фильм Анны Урушадзе «Опасная мама» награжден премией SWAROVSKI Сингапурского кинофестиваля

05.12.2017 23:07 Картина молодого грузинского режиссера Анны Урушадзе "«Опасная мама»" награждена на кинофестивале в Сингапуре премией SWAROVSKI.



Кинолента обладателем нескольких премией гран-при престижных международных кинофестивалей и продолжает свою фестивальную жизнь.



"Опасная мама" является обладателем гран-при кинофестивалей Локарно, Сараево. Также картина награждена гран-при APSA в номинации "Лучший фильм". Фестиваль APSA в Австралии называют азиатским "Оскаром".



Исполнительница главной роли Ната Мурванидзе, на этом же фестивале, названа лучшей актрисой.



Фильм "Опасная мама" также отправлен на кинофестиваль "Оскар 2018".















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