|
Фильм Анны Урушадзе «Опасная мама» награжден премией SWAROVSKI Сингапурского кинофестиваля
05.12.2017 23:07
Картина молодого грузинского режиссера Анны Урушадзе "«Опасная мама»" награждена на кинофестивале в Сингапуре премией SWAROVSKI.
Кинолента обладателем нескольких премией гран-при престижных международных кинофестивалей и продолжает свою фестивальную жизнь.
"Опасная мама" является обладателем гран-при кинофестивалей Локарно, Сараево. Также картина награждена гран-при APSA в номинации "Лучший фильм". Фестиваль APSA в Австралии называют азиатским "Оскаром".
Исполнительница главной роли Ната Мурванидзе, на этом же фестивале, названа лучшей актрисой.
Фильм "Опасная мама" также отправлен на кинофестиваль "Оскар 2018".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна