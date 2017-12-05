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Суд определил заключение в отношении еще трех лиц по делу об убийстве несовершеннолетних


05.12.2017   23:14
Тбилисский городской суд заключил под стражу еще трех лиц по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава. Кроме того, 17 летнему обвиняемому в качестве меры пресечения ему был избран надзор, а 21 летнему – залог, — об этом сообщает журналист Первого канала из суда.

Как заявил прокурор Иосеб Хуцишвили, все пять лиц обвиняются в укрывательстве преступления, трое из них — совершеннолетние, а в отношении двоих действует программа правосудия для несовершеннолетних.

Инцидент произошел на улице Хорава в Тбилиси первого декабря. Жертвами противостояния между несовершеннолетними стали два подростка. Оба были учениками 51-ой школы. Обвиняемые в убийстве учились в Первой экспериментальной школе.

Прокуратура Тбилиси в связи с фактом, произошедшим у 51-о публичной школы в Тбилиси, привлекла к ответственности по факту возможного преднамеренного убийства несовершеннолетнего двух несовершеннолетних лиц – Г.Б. и Г.Дж.

Правоохранители задержали Г.Б. через несколько часов после инцидента. Второй несовершеннолетний скрывался и сдался правоохранителям позднее.

Вместе с тем, ранее на заседании суда, двоих обвиняемых заключили под стражу.

Также полиция задержала еще троих лиц по делу об убийстве на улице Хорава.






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