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Суд определил заключение в отношении еще трех лиц по делу об убийстве несовершеннолетних
05.12.2017 23:14
Тбилисский городской суд заключил под стражу еще трех лиц по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава. Кроме того, 17 летнему обвиняемому в качестве меры пресечения ему был избран надзор, а 21 летнему – залог, — об этом сообщает журналист Первого канала из суда.
Как заявил прокурор Иосеб Хуцишвили, все пять лиц обвиняются в укрывательстве преступления, трое из них — совершеннолетние, а в отношении двоих действует программа правосудия для несовершеннолетних.
Инцидент произошел на улице Хорава в Тбилиси первого декабря. Жертвами противостояния между несовершеннолетними стали два подростка. Оба были учениками 51-ой школы. Обвиняемые в убийстве учились в Первой экспериментальной школе.
Прокуратура Тбилиси в связи с фактом, произошедшим у 51-о публичной школы в Тбилиси, привлекла к ответственности по факту возможного преднамеренного убийства несовершеннолетнего двух несовершеннолетних лиц – Г.Б. и Г.Дж.
Правоохранители задержали Г.Б. через несколько часов после инцидента. Второй несовершеннолетний скрывался и сдался правоохранителям позднее.
Вместе с тем, ранее на заседании суда, двоих обвиняемых заключили под стражу.
Также полиция задержала еще троих лиц по делу об убийстве на улице Хорава.
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