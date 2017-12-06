Лаша Талахадзе установил новый рекорд и стал чемпионом мира

06.12.2017 12:20 Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе улучшил собственный результат и установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира.



На чемпионате мира в США чемпион мира, Европы и Олимпийских игр взял в рывке 210, 215 и 220 кг, в толчке - 243, 250, 257 кг и набрал в сумме 477 кг, улучшив на 4 килограмма свой же рекорд.



Взяв в рывке – 220 кг, Талахадзе установил новый мировой рекорд, также принадлежавший грузинскому атлету (117 кг).



Серебро на чемпионате мира завоевал иранец Саид Али-Хоссейни, бронзу – иранец Бехдад Салими.

Сборная Грузии по тяжелой атлетике завершила чемпионат мира 2017 года с историческим результатом, взяв в сумме 7 медалей и заняв в командном зачете третье место.















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