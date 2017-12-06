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Протоиерей Георгий Мамаладзе в знак протеста покинул судебный процесс
06.12.2017 14:51
Осужденный по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе в знак протеста покинул заседание, проходящее в Апелляционном суде.
Как заявил на процессе Георгий Мамаладзе, он объявляет недоверие грузинскому правосудию. Кроме того, осужденный также заявил о психологическом давлении на него.
«С момента похищения из аэропорта я нахожусь под сильным психологическим давлением. В присутствии моих адвокатов во время допроса меня просили признать организацию подготовки убийства патриарха и назвать в качестве сообщников митрополита Дмитрия и Иосеба Оханашвили.
Религиозную дискриминацию производит пенитенциарное учреждение. Не дает мне права надевать свое религиозное облачение и право на религиозное служение в церкви, существующей в пенитенциарном заведении.
Я заявляю о недоверии грузинскому правосудию и в знак протеста покидаю судебное заседание», - заявил протоиерей Мамаладзе.
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