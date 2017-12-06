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В Дели прошла неделя грузинской фотографии
06.12.2017 15:05
Один из самых престижных центров искусства в столице Индии Дели принял неделю грузинской фотографии. На выставке были представлены до 50 работ грузинского и индийского фотографов XX века Шалвы Алханаидзе и Суреа Пунджаби.
На открытии выставки присутствовали представители аккредитованного в Нью-Дели дипломатического корпуса, известные фотографы, студенты и журналисты.
Выставка прошла в рамках мероприятий в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Индией.
Выставка была посвящена памяти посла Грузии в Индии в 2014-2016 годах Левана Нижарадзе.
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