В Дели прошла неделя грузинской фотографии

06.12.2017 15:05 Один из самых престижных центров искусства в столице Индии Дели принял неделю грузинской фотографии. На выставке были представлены до 50 работ грузинского и индийского фотографов XX века Шалвы Алханаидзе и Суреа Пунджаби.



На открытии выставки присутствовали представители аккредитованного в Нью-Дели дипломатического корпуса, известные фотографы, студенты и журналисты.



Выставка прошла в рамках мероприятий в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Индией.



Выставка была посвящена памяти посла Грузии в Индии в 2014-2016 годах Левана Нижарадзе.















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