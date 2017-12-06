|
В Зугдиди открылся приют для женщин-жертв насилия
06.12.2017 15:16
В Зугдиди (Западная Грузия) состоялась презентация первого приюта для женщин-жертв насилия. По словам руководителя ассоциации «Меркури» Наны Тодуа, приют будет обслуживать жертв насилия и защищать их права.
Здание было передано организации сроком на 10 лет. Реабилитация и функционирование приюта осуществляется в рамках проекта «Укрепление системы превенции семейного насилия и защита жертв насилия в Грузии».
Проект профинансирован в рамках программы развития сотрудничества Польши, министерством иностранных дел Польши.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна