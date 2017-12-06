В Зугдиди открылся приют для женщин-жертв насилия

06.12.2017 15:16 В Зугдиди (Западная Грузия) состоялась презентация первого приюта для женщин-жертв насилия. По словам руководителя ассоциации «Меркури» Наны Тодуа, приют будет обслуживать жертв насилия и защищать их права.



Здание было передано организации сроком на 10 лет. Реабилитация и функционирование приюта осуществляется в рамках проекта «Укрепление системы превенции семейного насилия и защита жертв насилия в Грузии».



Проект профинансирован в рамках программы развития сотрудничества Польши, министерством иностранных дел Польши.















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