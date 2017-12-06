Лери Хабелов считает адекватным дисквалификацию Олимпийского комитета России

06.12.2017 20:54 По заявлению президента Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелова, представители МОК ужесточили работу в направлении допинга, соответственно, дисквалификация России является адекватной.

В беседе с "Пирвели" Хабелов отметил, что на месте России могла быть любая другая страна, которая нарушит конкретное правило.



"На мой взгляд, это было адекватное решение, и на месте России могла быть любая другая страна. Агентство ужесточило работу в данном направлении. Со спортсменами на тренировках, и где бы мы ни были, всегда говорим, что нельзя этого делать. Мы работаем в этом контексте. Как только фиксируется факт допинга, происходит реагирование, никого не защищают. Последним состоялся Чемпионат мира по тяжелой атлетике, и не только России, девяти или десяти странам запретили участвовать в нем. Это обычный процесс, поскольку все стало строже. Нам постоянно говорят, что работа над темой допинга должна стать более суровой. Цель одна - у нас должны быть чистые спортсмены"- заявил Лери Хабелов.



Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не примут участия в зимней олимпиаде Пхенчхана под нейтральным флагом.



Исполнительный комитет Всемирного олимпийского комитета вчера принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. На зимней олимпиаде Южной Кореи российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

















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