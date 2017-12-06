В Грузии оцифруют фрески средневекового монастырского комплекса Гелати

06.12.2017 22:18 Грузинские специалисты начали оцифровку уникальных настенных росписей и мозаик Гелатского монастырского комплекса.



В Грузии по инициативе и организации Национального агентства по охране культурного наследия страны начался процесс сканирования и документирования в цифровой формат уникальных фресок Гелатского монастырского комплекса.



Как отмечают в Национальном агентстве по охране культурного наследия, работы по оцифровке фресок осуществляются Грузией именно в рамках взятых обязательств на этой 41-й сессии комитета ЮНЕСКО. Согласно этому процессу страна должна обеспечить усовершенствование режима мониторинга и консервационного процесса комплекса Гелати как культурного памятника всемирного наследия.



«Запрошенные международной организацией действия касательно настенной живописи и мозаики Гелатского монастыря предусматривает полноценную подготовку документации. На основе современных исследований будут подготовлены соответствующие замеры и карта учета, которые в последующем будут размещены в системе единой базы данных Национального агентства», — говорится в сообщении.



Проект предусматривает лазерное 3D-сканирование настенной живописи и мозаики Гелатского комплекса, а также программное обеспечение архивации цифровыми фотографиями высокого разрешения. В программе участвуют сотрудники компании «Инжинрули азри» («Инженерская мысль») и грузинские специалисты настенной живописи.



По словам авторов проекта, в случае повреждения фресок, полученные высококачественные сканированные версии сослужат Агентству хорошую службу – подскажут точнейшие пути их восстановления. Так Агентство по охране культурного наследия Грузии создаст себе лучший инструмент по надзору и мониторингу уникального памятника. Кроме того, на основе ценной сканированной информации будет осуществлен контроль процесса будущей консервации Гелатского комплекса.















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