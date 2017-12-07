Футбольный судья Ило Тугуши найден мертвым

07.12.2017 11:11 В ельнике вблизи моря в Малтакве найден мертвым футбольный судья Ило Тугуши. Как заявляют в МВД Грузии, в связи со случившимся расследование ведется по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).



Погибший жил вместе с семьей в одном из сел Ланчхутского района. Ило Тугуши судействовал как на национальных матчах, так и в главной лиге.



Члены семьи считают, что Тугуши был убит.















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