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Футбольный судья Ило Тугуши найден мертвым


07.12.2017   11:11
В ельнике вблизи моря в Малтакве найден мертвым футбольный судья Ило Тугуши. Как заявляют в МВД Грузии, в связи со случившимся расследование ведется по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).

Погибший жил вместе с семьей в одном из сел Ланчхутского района. Ило Тугуши судействовал как на национальных матчах, так и в главной лиге.

Члены семьи считают, что Тугуши был убит.






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