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Гражданку Грузии пытались провезти в Турцию в чемодане
07.12.2017 11:37
Турецкие пограничники нашли в чемодане гражданку Грузии. Нарушителем закона является девушка 22 лет, которой был ограничен въезд в Турцию. Информацию распространяет 1tv.ge со ссылкой на турецкое издание sanalbasin.
Согласно информации, задержан еще один гражданин Грузии, который помогал женщине в незаконном пересечении границы.
Такой же случай был зафиксирован на грузинско-турецкой границе также и в феврале.
А в сентябре россиянка таким же образом пыталась попасть из Турции в Грузию после преступления, совершенного в Турции.
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