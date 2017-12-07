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Гражданку Грузии пытались провезти в Турцию в чемодане


07.12.2017   11:37
Турецкие пограничники нашли в чемодане гражданку Грузии. Нарушителем закона является девушка 22 лет, которой был ограничен въезд в Турцию. Информацию распространяет 1tv.ge со ссылкой на турецкое издание sanalbasin.

Согласно информации, задержан еще один гражданин Грузии, который помогал женщине в незаконном пересечении границы.

Такой же случай был зафиксирован на грузинско-турецкой границе также и в феврале.

А в сентябре россиянка таким же образом пыталась попасть из Турции в Грузию после преступления, совершенного в Турции.







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