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Православная Церковь сегодня отмечает День поминовения Святой Великомученицы Екатерины


07.12.2017   12:09
Православная Церковь сегодня отмечает День поминовения Святой Великомученицы Екатерины. В связи с этим в храмах пройдет торжественное богослужение.

Святая великомученица Екатерина родилась во второй половине третьего столетия и была дочерью правителя Александрии Египетской, отличалась светлым умом, ученостью и красотой. О Христе она узнала от духовника своей матери, тайной христианки.

Екатерина обратила в христианскую веру 50 мудрецов, царицу Августу, полководца Порфирия и 200 воинов. По приказу императора Максимиана великомученице отсекли голову /305-313 г.г/.

Святые останки блаженной Екатерины попали на гору Синай и с тех пор хранились в монастыре ее имени.






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