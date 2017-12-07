Православная Церковь сегодня отмечает День поминовения Святой Великомученицы Екатерины

07.12.2017 12:09 Православная Церковь сегодня отмечает День поминовения Святой Великомученицы Екатерины. В связи с этим в храмах пройдет торжественное богослужение.



Святая великомученица Екатерина родилась во второй половине третьего столетия и была дочерью правителя Александрии Египетской, отличалась светлым умом, ученостью и красотой. О Христе она узнала от духовника своей матери, тайной христианки.



Екатерина обратила в христианскую веру 50 мудрецов, царицу Августу, полководца Порфирия и 200 воинов. По приказу императора Максимиана великомученице отсекли голову /305-313 г.г/.



Святые останки блаженной Екатерины попали на гору Синай и с тех пор хранились в монастыре ее имени.















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