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Православная Церковь сегодня отмечает День поминовения Святой Великомученицы Екатерины
07.12.2017 12:09
Православная Церковь сегодня отмечает День поминовения Святой Великомученицы Екатерины. В связи с этим в храмах пройдет торжественное богослужение.
Святая великомученица Екатерина родилась во второй половине третьего столетия и была дочерью правителя Александрии Египетской, отличалась светлым умом, ученостью и красотой. О Христе она узнала от духовника своей матери, тайной христианки.
Екатерина обратила в христианскую веру 50 мудрецов, царицу Августу, полководца Порфирия и 200 воинов. По приказу императора Максимиана великомученице отсекли голову /305-313 г.г/.
Святые останки блаженной Екатерины попали на гору Синай и с тех пор хранились в монастыре ее имени.
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