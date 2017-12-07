Количество ДТП в Грузии сократилось на 14%

07.12.2017 13:22 После введения штрафования по системе баллов, количество ДТП по стране сократилось на 14%. сообщает сообщает Общественное телевидение Грузии.



После введения системы баллов с 1 июля по 1 ноября водительских прав в Грузии лишились 12 человек.



Еще двое водителей находятся на грани потери прав – у них осталось всего 5 баллов. У 14 водителей осталось 10 баллов, еще у 22 – 15 баллов. С 20 баллами к декабрю осталось 32 водителя.



По данным МВД Грузии, с января по октябрь текущего года включительно количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стране сократилось на 14%, количество погибших в авариях людей — на 7%, а пострадавших — на 12%.



Согласно новой системе штрафования, с 1 июля 2017 года, всем водителям в Грузии были начислены 100 баллов, которые сокращаются по мере нарушений правил дорожного движения. После истечения лимита, водители лишают права управления автомобилем.



Баллы будут начисляться каждый год 1-го января.















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