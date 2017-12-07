В 2017 году в Грузии зафиксировано 174 факта сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних

07.12.2017 15:43 С января по сентябрь 2017 года в Грузии было зафиксировано 174 факта педофилии — преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних (то есть лиц, не достигших 16 лет). Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на статистику министерства внутренних дел.



Согласно этим данным, в текущем году было зафиксировано 11 фактов изнасилования несовершеннолетних, пять фактов насильственных действий сексуального характера и три факта принуждения сексуального характера.



Еще 124 факта касаются установления совершеннолетними сексуальной связи в развратной форме с заведомо для них несовершеннолетними лицами. В 27 случаях делопроизводство было прервано.



Также по данным МВД Грузии, в 2017 году было зафиксировано еще 31 случаев развратных действий в отношении лица, не достигшего 16 лет.



В Грузии уголовно наказуемы педофилия, изнасилование и любые развратные действия сексуального характера.



Статья 137 Уголовного кодекса «изнасилование в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или заведомо несовершеннолетней (несовершеннолетнего)» наказывается лишением свободы сроком от 10 до 13 лет.



Статья 138 «насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или заведомо несовершеннолетней (несовершеннолетнего)» наказывается лишением свободы сроком от 10 до 13 лет.



Статья 139 «принуждение к половому сношению или иным действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (несовершеннолетнего)» наказывается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.



Статья 140 «половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» наказывается лишением свободы сроком от 7 до 9 лет.

Статья 141 «развратные деяния» наказывается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.



"Новости-Грузия"











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