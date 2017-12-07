Роман «Дата Туташхия» издан на болгарском языке

07.12.2017 17:57 Роман Чабуа Амиреджиби «Дата Туташхия» издан на болгарском языке. Еще в 70-х годах роман был переведен Марией Хаджиевой, а новое издание посвящено 25-летию установления дипломатических отношений Болгарии и Грузии.



Как заявил Первому каналу посол Грузии в Болгарии Зураб Беридзе, книга была передана в библиотеки, культурные центры и госучреждения. Приобрести роман «Дата Туташхия» на болгарском языке будет возможно в Софии, на рождественской ярмарке.



«На болгарский язык произведение классика грузинской литературы Чабуа Амиреджиби было переведено в 70-х годах, и после этого не переиздавалось. На протяжении лет в библиотеках и школах книг поубавилось. Поэтому мы вместе с помощью грузинской диаспоры, выпустили этот блестящий роман и как сказали наши болгарские коллеги, это блестящий перевод на болгарский язык», — заявил Первому каналу Зураб Беридзе.



Книга была издана при финансовой поддержке грузинского посольства в Болгарии и грузинской диаспоры.



В 2015 году в Болгарии уже был напечатан «Витязь в тигровой шкуре», который 10 лет на болгарский переводил поэт Стоян Бакарджиев.















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