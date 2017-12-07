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Проверка корпуса, пострадавшего при антитеррористической операции начнется завтра
07.12.2017 19:24
Мэр столицы Каха Каладзе осмотрел корпус, пострадавшего при антитеррористической операции на улице Бери Габриел Салоси в Тбилиси.
По словам Каладзе, следственные ведомства сегодня завершили работы, после чего в квартиры зашли службы по очистке и привели в порядок пострадавшее жилище.
Как отметил Каладзе, с завтрашнего дня на место прибудут представители лаборатории мэрии Тбилиси и проверят корпус, насколько безопасно туда пускать людей.
«Если будут серьезные проблемы и дом аварийный, соответственно, мы осуществим работы, чтобы избежать проблем. Что касается ремонтно-реабилитационных работ, начнем их проведение после того, как сложится полная картина после проверки», — отметил Каладзе.
Каладзе поблагодарил гамгебели Исани Каху Лабучидзе. Он также обратился к жителям корпуса и пообещал, что мэрия Тбилиси решит их проблемы очень скоро.
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