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Проверка корпуса, пострадавшего при антитеррористической операции начнется завтра


07.12.2017   19:24
Мэр столицы Каха Каладзе осмотрел корпус, пострадавшего при антитеррористической операции на улице Бери Габриел Салоси в Тбилиси.

По словам Каладзе, следственные ведомства сегодня завершили работы, после чего в квартиры зашли службы по очистке и привели в порядок пострадавшее жилище.

Как отметил Каладзе, с завтрашнего дня на место прибудут представители лаборатории мэрии Тбилиси и проверят корпус, насколько безопасно туда пускать людей.

«Если будут серьезные проблемы и дом аварийный, соответственно, мы осуществим работы, чтобы избежать проблем. Что касается ремонтно-реабилитационных работ, начнем их проведение после того, как сложится полная картина после проверки», — отметил Каладзе.

Каладзе поблагодарил гамгебели Исани Каху Лабучидзе. Он также обратился к жителям корпуса и пообещал, что мэрия Тбилиси решит их проблемы очень скоро.







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