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В Грузии сегодня определили победителей премии Welcome to Georgia


07.12.2017   20:14
В Тбилиси прошла третья официальная церемония награждения национальной туристической премией Welcome to Georgia. В Тбилисском государственном драматическом театре им. Руставели назвали победителей в 19-и различных номинациях.

В конкурсе в этом году принимали участие 320 номинантов из разных регионов стрнаы - это гостиницы, турагентства, фестивали и мероприятия, рестораны и кафе, винные компании и фотографы. Каждый участник оценивался жюри по международно признанной методологии. Среди судей были специалисты, работающие в сфере туризма и обслуживания. Гарантом прозрачности проекта выступила академия BDO-Грузия, которая занималась подсчетом баллов.

В этом году Welcome to Georgia проводилась уже в третий раз. На церемонии награждения присутствовали более 700 гостей, номинанты и партнеры проекта, представители государственного и частного секторов.

Учрежденная в 2015 году Welcome to Georgia - единственная туристическая премия в Грузии. Цель премии - содействие развитию туризма, а также повышение узнаваемости Грузии на туристическом рынке.






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