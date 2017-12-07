Менеджмент «Леогранда» встретился с близкими погибших в пожаре

07.12.2017 21:26 Представители менеджмента гостиницы «Леогранд» встретились с частью близких погибших при пожаре.



Об этом заявил адвокат гостиницы Кахабер Церетели. По его словам, речь шла о разных вопросах, однако он воздерживается от конкретизации содержания.



«Встреча действительно состоялась, мы встретились с близкими. Речь шла о разных вопросах, в том числе о компенсациях, однако я воздержусь от конкретизации содержания», — заявил Кахабер Церетели.



По словам адвоката, в гостинице вновь ведутся следственные мероприятия и эксперты все еще изучают конкретные детали. Продолжается и допрос сотрудников. Информацией о других деталях расследования, по его словам, он не обладает.



В результате пожара в гостинице «Леогранд» 24 ноября погибли 11 человек.



Леогранд















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