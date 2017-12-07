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Менеджмент «Леогранда» встретился с близкими погибших в пожаре


07.12.2017   21:26
Представители менеджмента гостиницы «Леогранд» встретились с частью близких погибших при пожаре.

Об этом заявил адвокат гостиницы Кахабер Церетели. По его словам, речь шла о разных вопросах, однако он воздерживается от конкретизации содержания.

«Встреча действительно состоялась, мы встретились с близкими. Речь шла о разных вопросах, в том числе о компенсациях, однако я воздержусь от конкретизации содержания», — заявил Кахабер Церетели.

По словам адвоката, в гостинице вновь ведутся следственные мероприятия и эксперты все еще изучают конкретные детали. Продолжается и допрос сотрудников. Информацией о других деталях расследования, по его словам, он не обладает.

В результате пожара в гостинице «Леогранд» 24 ноября погибли 11 человек.

Леогранд






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