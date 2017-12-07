Раймонд Паулс награжден грузинским Орденом чести

07.12.2017 22:28

В четверг 7 декабря композитору Раймонду Паулсу в концертном зале "Спикери" был вручен грузинский Орден чести, сообщила специалист по общественным отношениям Latvijas koncerti Ринта Бружевича.



Распоряжение президента Грузии Георгия Маргвелашвили о присвоении ордена маэстро получил в июне. Орден ему вручал советник президента Грузии, секретарь по иностранным делам Тенгиз Пхаладзе.



Орден присвоен Паулсу с целью углубления культурных связей Грузии и Латвии, а также за особый вклад и заслуги в развитие музыкального искусства, за многолетнюю и плодотворную творческую деятельность. Паулс исполнил на мероприятии музыку Гии Канчели.















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