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Раймонд Паулс награжден грузинским Орденом чести


07.12.2017   22:28

В четверг 7 декабря композитору Раймонду Паулсу в концертном зале "Спикери" был вручен грузинский Орден чести, сообщила специалист по общественным отношениям Latvijas koncerti Ринта Бружевича.

Распоряжение президента Грузии Георгия Маргвелашвили о присвоении ордена маэстро получил в июне. Орден ему вручал советник президента Грузии, секретарь по иностранным делам Тенгиз Пхаладзе.

Орден присвоен Паулсу с целью углубления культурных связей Грузии и Латвии, а также за особый вклад и заслуги в развитие музыкального искусства, за многолетнюю и плодотворную творческую деятельность. Паулс исполнил на мероприятии музыку Гии Канчели.






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