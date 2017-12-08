Более 40% женщин в Грузии экономически неактивны

08.12.2017 15:10 Более 40% женщин в Грузии экономически неактивны, а занятые женщины получают на 35% меньше зарплаты по сравнению с мужчинами - заявил заместитель постоянного представителя программ развития ООН в Грузии Шомби Шарп на презентации исследования "Экономическое усиление женщин в Грузии: анализ существующей политики и инициатив".



По заявлению Шомби Шарпа, "парадоксальность ситуации состоит в том, что очень часто женщины являются более квалифицированными, чем мужчины". По его словам, из результатов исследования видно, что в виде женщин есть очень большой неиспользованный ресурс, который теряет экономика Грузии.



"В результате исследования были изучены возможности экономического усиления женщин в Грузии. В результате исследования выяснилось, что женщины недостаточно заняты в формальной экономике, число женщин на 40% меньше по сравнению с мужчинами, а зарплата женщин на 35% ниже, чем мужчин. Это примерно 11% внутреннего валового продукта страны, которые теряет Грузия. Наша рекомендация, усилить сотрудничество между правительством, неправительственным сектором, и бизнесом для улучшения существующей ситуации. Это произойдет по содействию международных организаций для того, чтобы Грузия разработала единую государственную политику для экономического усиления женщин"- заявил Шомби Шарп.



Исследование было выполнено в результате совместной работы программы развития ООН и союза "Сапари". По заявлению исполнительного директора "Сапари" Байи Патарая, только 17% женщин владеет сельскохозяйственными землями, что подтверждает, что у них нет доступа к ресурсам, и соответственно, они не включены активно в экономику.



"Как и ожидалось, исследование показало, что в Грузии ничего не было сделано с точки зрения экономического усиления женщин. Государственные проекты не предусматривают отдельно взятый гендерный компонент. В документах государственной политики практически не встречается слово "женщина". Небольшое количество женщин в экономике связано с существующим в Грузии гендерным неравноправием"- заявила Байя Патарая.



Исследование проводилось по всей Грузии, и основано на документации, ориентированной в течение последних десяти лет на экономическое усиление женщин.

















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