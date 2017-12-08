Грузия примет квалификационный раунд юношеского ЧЕ по футболу

08.12.2017 15:16 Матчи квалификационного раунда юношеского чемпионата Европы по футболу 2019 года пройдут в Тбилиси.



Согласно результатам жеребьевки, прошедшей в четверг в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сборная Грузии (U-19) попала в первую группу с командами Израиля, Азербайджана и Лихтенштейна. Матчи квалификационного раунда пройдут в столице Грузии 14, 17 и 20 ноября 2018 года.





В квалификационном раунде ЕВРО-2018 (U-19) принимают участие 52 европейские сборные, разбитые на 13 групп, по четыре команды в каждой группе. Матчи каждой группы пройдут на территории одной из стран, чья сборная играет в конкретной группе. В следующий, элит-раунд, проходят команды, занявшие первые два места в своих группах.



Юношеский чемпионат Европы (U-19) пройдет в Армении летом 2019 года.



В 2017 году аналогичный турнир состоялся в Грузии. Победителем чемпионата Европы (U-19) стала сборная Англии.















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