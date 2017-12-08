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Микаил Кадиев вновь обратился к Министерству по беженцам с просьбой об убежище


08.12.2017   19:05
Дагестанский гражданский активист Микаил Кадиев еще раз обращается к Министерству по делам беженцев и расселения с просьбой о предоставлении убежища. Сегодня правозащитник пришел в министерство с адвокатом, и одним из лидеров "Европейской Грузии" Серго Ратиани.

Дагестанский правозащитник уже четыре года просит предоставить ему убежище в Грузии. По заявлению адвоката Кадиева, новая редакция закона, удовлетворяющая стандарты Евросоюза, дает больше возможности для получения международной защиты и статуса беженца.

"Новый закон дает гораздо больше возможности для защиты его прав. Он соответствует международным стандартам, а также договору Ассоциации с Евросоюзом. Следовательно, сегодня мы вносим заявление на основании нового закона, чтобы ему предоставили убежище"- заявил адвокат Малхаз Патарая.

По словам Кадиева, российская власть преследует его из-за его гражданской активности по защите прав человека в Дагестане, и отличающегося религиозного убеждения. Прокуратура России уже два раза требовала экстрадицию Кадиева. В Москве его обвиняют в убийстве.

В своем заключении Министерство по делам беженцев Грузии одним из обстоятельств отказа в предоставлении статуса беженца Кадиеву называет письменную гарантию заместителя генерального прокурора России, где сказано, что в случае экстрадиции в Россию Кадиев не будет подвергаться пыткам и бесчеловечному отношению.








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