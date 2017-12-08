|
Гиоргадзе: Сокращение кадров в министерстве коснется административной части
08.12.2017 19:19
Министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе предполагает, что для работ по оптимизации в министерстве не понадобиться больше трех месяцев, хотя конкретные цифры станут известны только после определения с окончательным планом по оптимизации ведомства.
«Хочу сказать наперед, что мы максимально сохраним отраслевое направление, имею ввиду спорт и естественно культуру. В части административных расходов будет определенная оптимизация. Мы планируем сокращение кадров, хотя еще раз хочу сказать, что сокращение коснется административной части, в отраслевой части мы полностью сохраним кадры, которые поистине являются высококвалифицированными. Мы не хотим терять ни одного профессионала», — заявил Михаил Гиоргадзе.
Напомним, что к министерству культуры и охраны памятников присоединяется компонент спорта, министерства спорта и по делам молодежи, которое будет упразднено.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна