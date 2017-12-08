Гиоргадзе: Сокращение кадров в министерстве коснется административной части

08.12.2017 19:19 Министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе предполагает, что для работ по оптимизации в министерстве не понадобиться больше трех месяцев, хотя конкретные цифры станут известны только после определения с окончательным планом по оптимизации ведомства.



«Хочу сказать наперед, что мы максимально сохраним отраслевое направление, имею ввиду спорт и естественно культуру. В части административных расходов будет определенная оптимизация. Мы планируем сокращение кадров, хотя еще раз хочу сказать, что сокращение коснется административной части, в отраслевой части мы полностью сохраним кадры, которые поистине являются высококвалифицированными. Мы не хотим терять ни одного профессионала», — заявил Михаил Гиоргадзе.



Напомним, что к министерству культуры и охраны памятников присоединяется компонент спорта, министерства спорта и по делам молодежи, которое будет упразднено.















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