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Каладзе: Все расходы пострадавших во время спецоперации возьмет на себя государство


08.12.2017   19:39
«С самого начала и по сей день гамгеоба Исани и лично гамгебели, господин Лабучидзе был вместе с пострадавшими людьми. Вы не найдете ни одного человека, который скажет, что мэрия Тбилиси или гамгеоба Исани не уделила внимания этим людям», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.

Что же касается текущей ситуации, то по словам мэра, следственные органы осуществляли осмотр конкретных квартир, где произошел взрыв и проходила антитеррористическая спецоперация.

«Вчера компания «Тбилсервис Групп» зашла в поврежденный корпус и начала очистку. Сегодня в корпус зашла лаборатория столичной мэрии, которая проверит состояние жилого корпуса, насколько он подойдет в будущем для реабилитации. Когда у нас будет отчет, мы обязательно начнет работы по восстановлению и приведем квартиры в первозданный вид. Все расходы на себя берут бюджет столицы и центральные власти страны. По этому направлению не будет проблем». – отметил Каладзе.

Мэр столицы сделал комментарий по поводу одноразовых компенсаций. По его словам, 500 – ларовая помощь, которая будет передана пострадавшим семьям, направлена на приобретение вещей первой необходимости и одежды.

«Что касается 500 –от лари, что если не ошибаюсь, было 2-3 семьи, которые остались без жилой площади. У них не было элементарной возможности купить одежду. У них малолетние дети и для того, чтобы купить им одежду, мы им выделили социальную помощь. Все расходы берем на себя мы, будь то расходы на реабилитацию жилищ, их благоустройство и т.д», — заявил Каха Каладзе.






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