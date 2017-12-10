Состоялась встреча Патриарха Кирилла с делегацией Грузинской Православной Церкви

10.12.2017 11:16 6 декабря 2017 года в Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с делегацией Грузинской Православной Церкви, прибывшей в Москву на торжества по случаю 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.



В составе делегации — митрополит Ахалцихский и Тао-Кларжетский Феодор, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим, епископ Никорцминдский Вахтанг.



От Русской Православной Церкви во встрече участвовали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Якутский и Ленский Роман, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сотрудник ОВЦС диакон Феодор Шульга.



В ходе встречи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «У нас есть возможность не только вместе помолиться, но и побеседовать. Благодарю за посещение Москвы в связи с памятными событиями — 100-летием избрания святителя Тихона на Патриарший Престол. Сожалеем, что Его Святейшество и Блаженство не смог присутствовать, но с пониманием относимся к этому и благодарим его за то, что он направил такую почтенную делегацию».



Патриарх Кирилл подчеркнул, что новейшая история Русской Церкви тесно переплетена с новейшей историей Грузинской Церкви. «Трагические события, которые последовали за избранием святителя Тихона, связанные с гонениями на Православную Церковь, коснулись и России, и Грузии, чьи народы пострадали от этого, — сказал Его Святейшество. — Это были общие испытания. Был и общий ответ на эти испытания — мы вместе молились, трудились. У нас был высокий уровень взаимной поддержки и солидарности».



Патриарх Кирилл поделился воспоминаниями о личном сотрудничестве и взаимодействии с Предстоятелем Грузинской Церкви по линии Всемирного совета церквей, на многих других конференциях и на всеправославных мероприятиях.



«Наши Церкви всегда выступают либо с общих, либо с очень близких позиций. Это ясно проявилось и в связи с подготовкой к Критскому Собору. Думаю, что позиции наших Церквей сыграли важную роль в том, что в связи с проведением Собора не произошло разделений, которые могли бы действительно омрачить жизнь Поместных Православных Церквей», — констатировал Предстоятель Русской Церкви.



В дальнейшей беседе был затронут широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.



В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.















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