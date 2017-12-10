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11 декабря состоятся выборы президента Федерации баскетбола Грузии


10.12.2017   21:05
11 декабря состоится съезд и выборы президента Федерации баскетбола. За пост будут бороться два кандидата – Паата Гураспаули и Шио Хецуриани.

Кандидатура Пааты Гураспаули выдвинута Союзом развития баскетбола Тбилиси, а Шио Хецуриани – баскетбольным клубом «Мгзавреби – Арена».

Президента Федерации изберут 34 делегата.

Выборы начнутся в 11:00 в гостинице «Кортъярд Мариотт».







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