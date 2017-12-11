Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В январе 2018 года состоится премьера спектакля Welcome To Georgia - The Musical


11.12.2017   12:21
В январе 2018 года состоится премьера музыкального спектакля Welcome To Georgia - The Musical.

Это представление в музыкальном формате на английском языке, которое регулярно будет проводиться специально для гостей Грузии в Театре музыки и драмы имени Васо Абашидзе, и расскажет иностранным визитерам о Грузии и грузинах.

В спектакле зрители увидят грузинские танцы, исполненные в национальных костюмах, и услышат полифонические и городские песни в живом исполнении. А также посредством диалогов, песен, и визуальной проекции узнают интересные факты о Грузии, и получат информацию о нашей культуре, истории, быте, нравах, вине, и грузинском застолье.

Лейтмотивом музыкального спектакля в жанре романтической комедии является история любви французской девушки и грузинского юноши, которая развивается в Кахетии. На протяжении 90 минут (включая антракт) 18 артистов выполнят более чем 10 песенных и танцевальных номеров. Большинство диалогов в спектакле на английском языке (грузинские диалоги для зрителей будут идти в сопровождении английских титров).

Проект преследует целью, чтобы спектакль стал для приехавших в Грузию гостей неотделимой частью их культурной программы.

В январе 2018 года запланированы три закрытых премьеры, а с марта по июнь включительно спектакль будет идти раз/два раза в неделю. Следующий сезон откроется в сентябре 2018 года.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Министр экономики Грузии встретился с президентом Банка развития Китая
Горнолыжные курорты Грузии официально открыли сезон
Двухдневная новогодняя винная ярмарка пройдет в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Защита Саакашвили заявила ходатайство об отводе прокурора, суд удалился на совещание
Михаил Саакашвили и Сандра Рулофс спели гимн Грузии в киевском суде (Видео)
Саакашвили в суде: Я не задержанный, я военнопленный (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна