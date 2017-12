В январе 2018 года состоится премьера спектакля Welcome To Georgia - The Musical

Это представление в музыкальном формате на английском языке, которое регулярно будет проводиться специально для гостей Грузии в Театре музыки и драмы имени Васо Абашидзе, и расскажет иностранным визитерам о Грузии и грузинах.



В спектакле зрители увидят грузинские танцы, исполненные в национальных костюмах, и услышат полифонические и городские песни в живом исполнении. А также посредством диалогов, песен, и визуальной проекции узнают интересные факты о Грузии, и получат информацию о нашей культуре, истории, быте, нравах, вине, и грузинском застолье.



Лейтмотивом музыкального спектакля в жанре романтической комедии является история любви французской девушки и грузинского юноши, которая развивается в Кахетии. На протяжении 90 минут (включая антракт) 18 артистов выполнят более чем 10 песенных и танцевальных номеров. Большинство диалогов в спектакле на английском языке (грузинские диалоги для зрителей будут идти в сопровождении английских титров).



Проект преследует целью, чтобы спектакль стал для приехавших в Грузию гостей неотделимой частью их культурной программы.



В январе 2018 года запланированы три закрытых премьеры, а с марта по июнь включительно спектакль будет идти раз/два раза в неделю. Следующий сезон откроется в сентябре 2018 года.



















