24-летняя модель Ния Цивцивадзе получила титул «Мисс Грузия 2017»

11.12.2017 12:29 Титул «Мисс Грузия-2017» получила 24- летняя модель Ния Цивцивадзе, ей предоставлено право представить страну на конкурсе красоты «Мисс мира 2018».



Финал «Мисс Грузией-2017» состоялся 9 декабря на сцене Батумского музыкального центра.



Цивцивадзе окончила факультет бизнес администрирования и менеджмента, а также является блогером.



Члены жюри выбрали обладательниц номинации, топ-5 и победительницу «Мисс Грузия 2017».



Первой «Вице-мисс Грузии 2017» стала 24-летняя Лара Ян, которая представит Грузию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Второй «Вице-мисс Грузии 2017» стала 21-летняя Мариам Донадзе, а титул третьей «Вице-мисс Грузии 2017» достался 19-летней Нино Сулханишвили. Также «Вице-мисс Грузии 2017» стала 18-летняя Гванца Минашвили.



В номинации «Мисс дружба» победила Медея Геджадзе, «Miss Internet» стала Гванца Минашвили, а «Мисс фотогеничность» – Ана Кобадзе. Номинация «Мисс талант» досталась Анне Кадагишвили, «Мисс интеллект» — Натие Лабадзе, «Мисс телегеничность» — Нини Абрамишвили, «Топ модель» — Дине Парпалия, «Мисс элегантность» – Нели Болоташвили, «Мисс Грация» — Ариане Оболадзе, «Мисс очарование» — Гванце Вахтангишвили. Модель Замира Мосидзе получила титул «Мисс экстравагантность», «Мисс шарм» — Анастасия Абрамишвили, а «Мисс фитнес» — Нини Макацария.



Проект «Мисс Грузия» — самый престижный национальный конкурс красоты в Грузии, который проводиться компанией Image Centre с 2003 года. Конкурс дает девушкам возможность получить хороший опыт в модельной сфере и принять участие в международных конкурсах красоты.



Председателем жюри «Мисс Грузии-2017» является основательница компании Image Centre Ия Кицмаришвили, в состав жюри вошли Мисс Грузия – 2015 Нука Каралашвили, Вице-мисс-Грузия 2015 Виктория Кочерова, Мисс Грузия – 2013 Анна Зубашвили, а также представители медиа, ювелирной компании и другие публичные фигуры.



"Новости-Грузия"











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