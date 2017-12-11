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В Грузии к реабилитации памятников культурного наследия активно подключается бизнес-сектор


11.12.2017   13:57
К реабилитации памятников культурного наследия активно подключается бизнес-сектор. В рамках трехлетнего проекта, компания «Ар Эм Джи» будет финансировать процесс реабилитации монастыря Фитатери, Болнисского Сиони, городища Самшвилди, монастырских комплексов Никорцминда, Адаверди и Шуамта.

В связи с вопросом уже оформлено соглашение. Стороны разработают совместную программу реабилитации и защиты памятников культурного наследия национального значения. Запланированные работы охватывают комплексные направления и предусматривают процесс устройства перекрытия, реставрации настенного художества и археологического исследования.






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