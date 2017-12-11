|
В Грузии к реабилитации памятников культурного наследия активно подключается бизнес-сектор
11.12.2017 13:57
К реабилитации памятников культурного наследия активно подключается бизнес-сектор. В рамках трехлетнего проекта, компания «Ар Эм Джи» будет финансировать процесс реабилитации монастыря Фитатери, Болнисского Сиони, городища Самшвилди, монастырских комплексов Никорцминда, Адаверди и Шуамта.
В связи с вопросом уже оформлено соглашение. Стороны разработают совместную программу реабилитации и защиты памятников культурного наследия национального значения. Запланированные работы охватывают комплексные направления и предусматривают процесс устройства перекрытия, реставрации настенного художества и археологического исследования.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна