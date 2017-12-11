В Грузии к реабилитации памятников культурного наследия активно подключается бизнес-сектор

11.12.2017 13:57 К реабилитации памятников культурного наследия активно подключается бизнес-сектор. В рамках трехлетнего проекта, компания «Ар Эм Джи» будет финансировать процесс реабилитации монастыря Фитатери, Болнисского Сиони, городища Самшвилди, монастырских комплексов Никорцминда, Адаверди и Шуамта.



В связи с вопросом уже оформлено соглашение. Стороны разработают совместную программу реабилитации и защиты памятников культурного наследия национального значения. Запланированные работы охватывают комплексные направления и предусматривают процесс устройства перекрытия, реставрации настенного художества и археологического исследования.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

