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Президентом Федерации баскетбола Грузии стал Паата Гураспаули


11.12.2017   15:22
Паата Гураспаули победил на выборах президента Федерации баскетбола Грузии. Он получил 80 процентов голосов. До выборов свою кандидатуру снял Шио Хецуриани.

Кандидатуру Пааты Гураспаули на пост президента представил Союз развития баскетбола Тбилиси, а Шио Хецуриани – баскетбольный клуб «Мгзавреби-Армия». Президента федерации избирали 34 делегата.

Избирательное заседание Федерации баскетбола Грузии состоялось в гостинице «Кортиард Мариот».






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