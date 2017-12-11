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Паату Бурчуладзе вызвали в Главную прокуратуру
11.12.2017 15:54
Паата Бурчуладзе вызван в Главную прокуратуру в статусе свидетеля. Основатель фонда «Иавнана» должен явится в следственное ведомство 13 декабря.
Как заявили Первому каналу в Главной прокуратуре, дело касается следствия по факту возможного присвоения-растраты сумм фонда в особо крупных размерах со злоупотреблением служебного положения.
«Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов» обратилась в Главную прокуратуру с просьбой изучить финансовую деятельность «Иавнана» 14 сентября. В Главной прокуратуре заявляют, что на данные момент интенсивно проводятся следственные мероприятия.
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