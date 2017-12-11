Мы должны дать всем возможность играть в футбол - ФФГ

11.12.2017 17:29 Для детей, лишенных заботы и беженцев из всех детских дневных центров по всей стране прошел футбольный фестиваль, финал которого состоялся на центральном стадионе Рустави.



В фестивале участвовали восемь команд. Проект, при финансовой поддержке Федерации футбола Грузии уже второй год осуществляет неправительственная организация «Молодежное движение для здорового и светлого будущего» и дает возможность до 500 детям по всей Грузии регулярно тренироваться и играть в футбол.



«Международный день футбола мы с особой радостью и эмоциями отметили на центральном стадионе в Рустави, где я начал профессиональную карьеру. Благодаря этому проекту, уже два года, эти молодые футболисты тренируются и играют, и для них футбол стал правилом жизни. Талантливые, усердные и трудолюбивые дети восполнили нас положительной энергией – это дает нам силы, довести дело до конца и дать возможность всем детям играть в футбол», — заявил президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.















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