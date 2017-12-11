Адвокат Пааты Бурчуладзе утверждает, что его подзащитный будет сотрудничать со следствием

11.12.2017 18:25 Паата Бурчеладзе готов отложить концерты, приехать в Грузию и сотрудничать со следствием, — заявляет его адвокат Сосо Бараташвили. По его словам, он разговаривал с основателем фонда «Иавнана», который 13 декабря явится в Главную прокуратуру.



По словам адвоката, признаки преступления в деле не просматриваются. Показания следствию уже дал директор фонда Гурам Ахалая. По его информации, прокуратура изъяла из фонда финансовую и иную документацию.



Паату Бурчуладзе вызвали на беседу в Главную прокуратуру в статусе свидетеля.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

