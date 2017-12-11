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Адвокат Пааты Бурчуладзе утверждает, что его подзащитный будет сотрудничать со следствием
11.12.2017 18:25
Паата Бурчеладзе готов отложить концерты, приехать в Грузию и сотрудничать со следствием, — заявляет его адвокат Сосо Бараташвили. По его словам, он разговаривал с основателем фонда «Иавнана», который 13 декабря явится в Главную прокуратуру.
По словам адвоката, признаки преступления в деле не просматриваются. Показания следствию уже дал директор фонда Гурам Ахалая. По его информации, прокуратура изъяла из фонда финансовую и иную документацию.
Паату Бурчуладзе вызвали на беседу в Главную прокуратуру в статусе свидетеля.
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