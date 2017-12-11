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Бурчуладзе хочет дать показания в присутствии судьи - адвокат


11.12.2017   19:55
Основатель фонда «Иавнана» хочет дать показания в присутствии судьи, — об этом Первому каналу заявил адвокат Пааты Бурчуладзе.

По информации Сосо Бараташвили, Бурчуладзе на данный момент не находится в Грузии, однако он хочет воспользоваться законным правом и ответить на вопросы следователя прокуратуры в присутствии судьи.

По информации адвоката, основатель благотворительного фонда готов отложить запланированные концерты и приехать в Грузию, однако это будет возможно, предположительно, лишь в конце декабря или начале января.

Защитник интересов Бурчуладзе заявляет, что об этом уже проинформирован следователь дела. Первый канал связался и с Главной прокуратурой, однако позиция ведомства в связи с требованием Пааты Бурчуладзе пока неизвестна.

Паату Бурчуладзе вызвали в прокуратуру на допрос в качестве свидетеля 13 декабря. Речь идет о деле в связи с возможным присвоением денег фонда «Иавнана» в сентябре после обращения НПО «Ассоциация молодых бизнесменов и финансистов».






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