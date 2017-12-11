В Тбилиси прошла акция с требованием либерализации наркополитики

11.12.2017 22:41 Общественная инициатива «Движение белого шума» 10 декабря организовала акцию в центре Тбилиси, на площади Роз, на которой ее участники требовали либерализации наркополитики.



Главное требование участников акции заключалось в принятии Парламентом законодательных поправок, которые были инициированы в июне 2017 года, и которые предусматривают декриминализацию употребления наркотиков и предложение наркозависимым лицам реабилитационных программах. Кроме того, участники акции потребовали от правительства системного реформирования и «гуманизации» полиции. Они также обратились к президенту, чтобы до нового года он помиловал тех осужденных, которые отбывают в тюрьме наказание за наркопреступления.



В соответствии с действующим законодательством, потребление наркотических средств карается административным штрафом при первом случае правонарушения, а в случае повторного совершения действия предусмотрена уголовная ответственность – общественно полезный труд или лишение свободы до одного года.



В соответствии с предложенными законодательными изменениями, потребление наркотических средств для личного пользования и владение небольшого количества освобождается от уголовной ответственности. Кроме того, государство будет обязано принять меры по сокращению вреда для здоровья, социального и экономического ущерба, вызванного потреблением наркотических веществ.



Законодательный пакет по реформированию наркополитики был разработан Национальной платформой наркополитики, в которой объединена 41 НПО, в том числе, «Движение белого шума». Предложенные изменения, в виде законодательной инициативы, были зарегистрированы в Парламенте пятью депутатами правящей партии, в число которых входят председатель Комитета по здравоохранению и социальной защиты Акакий Зоидзе и его заместитель Леван Коберидзе. Однако в рядах правящей Грузинской мечты нет консенсуса по этому вопросу, в связи с чем обсуждение законодательного пакета затягивается.



Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня подтвердил существование разногласий в правящей партии по данному вопросу. «Нам нужны аргументы в пользу того, что либерализация чего-то не приведет к увеличению потребления, напротив, нам нужны аргументы против этого. Мы должны принять решение на основе такого углубленного обсуждения», - заявил Ираклий Кобахидзе. «Будут комитетские обсуждения, будут обсуждения на пленарных заседаниях, мы призываем всех активно подключиться к этим обсуждениям и представить собственные аргументы», - добавил он.



В последние годы политические партии и представители гражданского общества все чаще говорят о необходимости либерализации наркополитики.



30 ноября Конституционный суд удовлетворил конституционный иск гражданина Гиви Абашидзе и признал потерявшей силу норму Уголовного кодекса (статья 273), которая предусматривала в виде меры наказания лишение свободы за употребление марихуаны в небольшом количестве. Гиви Шанидзе правовую помощь оказывала политическая партия «Гирчи».



2015-2017 гг., в результате рассмотрения различных конституционных исков, Конституционный суд признал неконституционными наказания в виде лишения свободы по статье 260 УКГ за приобретение-хранение-перевозку наркотических средств, если дело касается приобретения-хранения высушенной марихуаны до 70 граммов или до 100 граммов сырой марихуаны для личного потребления, а также –приобретения-хранения 0,00009 граммов наркотического вещества дезоморфин.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

