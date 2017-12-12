В детском питании фирмы Lactalis обнаружена сальмонелла

12.12.2017 14:19 Французский производитель детского молока Lactalis и органы здравоохранения отзывают крупную партию продукции детского питания из-за риска заражения сальмонеллой.



Как сообщает CNN и «Голос Америки», во Франции зафиксировано 26 случаев заболевания сальмонеллезом среди детей после употребления продуктов производства Lactalis.



Представитель компании Michel Nalet заявил, что «почти 7000 тонн» детской продукции, возможно, были заражены сальмонеллой и пока неизвестно сколько опасной детской продукции уже продано, а сколько остается на складах.



Крупные партии детского питания были экспортированы в Грузию, Китай, Тайвань, Пакистан, Ирак, Морокко, Ливан, Судан, Румынию, Сербию, Грецию, Гаити, Колумбию и Перу.



Власти Франции опубликовали список продукции, продажа и экспорт которой был запрещен. Среди потенциально зараженных продуктов: Celia, Milumel и Picot.



Опасное для здоровья детское питание было произведено на заводе в северо – западной части Франции. Отзыву подверглась продукция произведенная после средних чисел февраля этого года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

