Паата Бурчуладзе будет допрошен 8 января

12.12.2017 14:46 По сообщению адвоката фонда "Иавнана" и Пааты Бурчуладзе, Сосо Бараташвили, 8 января Паату Бурчуладзе допросят в суде.



Бараташвили заявил "Пирвели", что Бурчуладзе сам этого попросил, поскольку у него есть по закону право потребовать допросить его в суде.



По заявлению адвоката, кроме того, что Паата Бурчуладзе не был связан с деятельностью фонда, в самой деятельности фонда не выявлены не то, чтобы признаки преступления, а даже нарушения.



"Господин Паата уже выразил желание сотрудничать со следственным органом, но только он предпочел сделать это в суде. Следователь информирован об этом. Господин Паата, исходя из своей концертной деятельности, в настоящее время находится в Европе, 8 января придет в суд, и будет допрошен, если следователь согласует это с судом. На данном этапе никого из фонда на дознание не вызывали, поскольку часть представителей фонда уже допросили.



Само то обстоятельство, что следствие началось на основании иска одной будто-бы неправительственной организации, тогда как эту организацию ничего не связывает с фондом, и иск, или заявление было подготовлено будто бы на основании сюжета, увиденного по телевидению, и прокуратура начинает следствие, ссылаясь на необоснованный иск, это уже порождает большое подозрение. Остальное покажет следствие. Могу одно сказать, не то, чтобы преступление, даже признак нарушения нигде не выявляется. То, что господин Паата не был связан с деятельностью фонда, это и без того очевидно"- заявил изданию Сосо Бараташвили.



Согласно фильму-расследованию, подготовленному PosTV, за последние несколько лет только из ящиков для пожертвований фонд вместо одного миллиона лари, должен был получить более чем 13 миллионов лари дохода.



В общей сложности "Иавнана" потратил на покупку жилых квартир и домов всего 820 000 лари, тогда как на зарплату персонала было выдано вдвое больше - 1 760 000 лари.

















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