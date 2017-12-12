Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под флагом МОК

12.12.2017 16:01 Олимпийское собрание во вторник единогласно поддержало желание российских спортсменов участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под олимпийским флагом в статусе Olympic Athlete from Russia (Атлеты-олимпийцы из России).



Олимпийскому комитету России (ОКР) поручено принять все меры к обеспечению их участия в соревнованиях и оказать спортсменам необходимое содействие в решении организационных, технических, финансовых и других вопросов.



Также ОКР поручено оказать поддержку атлетам, не получившим приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Играх 2018 года или отказавшимся от них.



Напомним, что исполком МОК 5 декабря временно отстранил ОКР и не допустил сборную России к ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9-го по 25 февраля.



Россияне будут допущены к соревнованиям только под олимпийским флагом в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) при прохождении специального отбора и при отсутствии наказаний за допинговые нарушения в прошлом. При этом МОК будет самостоятельно формировать список допущенных спортсменов.



После введения этих унизительных санкций, последовавших в виде наказания за махинации с допинг-пробами на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи, страна раскололась на два лагеря - сторонников и противников возможного бойкота Игр-2018 - и замерла в ожидании решения президента.



6 декабря Владимир Путин объявил, что бойкота не будет, после чего все остальные процессуальные разрешения превратились в простую формальность.















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