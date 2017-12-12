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Рекомендация врача родителям, которые используют для детей продукцию «Лакталис»


12.12.2017   18:28
Педиатр Кети Немсадзе дает рекомендации родителям, как вести себя при симптомах сальмонеллы.

Сегодня распространилась информация, что в продукции детского питания французской компании Lactalis обнаружена бактерия сальмонеллы.

Как заявила Кети Немсадзе "Первому каналу" ОВГ, бактерия сальмонеллы опасна и вызывает диарею. По ее словам, сальмонелла поражает кишечник, что ведет к обезвоживанию.

«Если своевременно не принять жидкость и соленый раствор, результат для детей может стать фатальным. Его выявление зависит от организма, однако это выявляется через 2-3 дня. Когда у ребенка расстройство желудка, и он питается молоком из определенного порошка, в таком случае температура должна быть не 37 градусов, а 100 градусов, чтобы значительно снизить количество бактерий. Однако, это не выход, под таким риском почти все питание, изготовленные на искусственном порошке, поэтому если у ребенка обнаружатся такие симптомы, родитель должен перевести его либо на одноразовое стерильное питание, либо развести в воде при 100 градусах. Конечно, в случае симптомов, необходимо обратиться к врачу», — заявляет Кети Немсадзе.

Французская компания Lactalis отзывает партии продукции детского питания. Причиной стало распространение бактерии сальмонеллы в нескольких странах.

В связи с обнаруженной бактерией сальмонеллой в продукции детского питания Celia, Picot и Milumel, французская компания Lactalis распространяет заявление, и даёт рекомендации покупателям. Lactalis призывает потребителей не использовать продукцию.

В Национальном агентстве продовольствия Грузии заявляют, что с рынка изымают продукцию французской компании Lactalis.






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