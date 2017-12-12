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Школьникам во Франции запретят носить в школу мобильные телефоны
12.12.2017 20:19
Со следующего года во Франции ученикам запретят носить в школу мобильные телефоны, - об этом пишет The Times.
Мобильные телефоны будут запрещены в начальной и средней школе. В то же время, запрет не коснется лицеев.
Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что запрет будет способствовать возвращению детей на спортивные площадки.
«Запрет начнет действовать с сентября следующего года. В дальнейшем нам нужно в школах популяризировать командный дух. Нередко мы смотрим на детскую площадку, где дети не играют в футбол, а смотрят в свои смартфоны. С образовательной и педагогической точки зрения это проблема», - заявил министр.
Данная инициатива предусмотрена предвыборной кампанией президента Франции
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