Школьникам во Франции запретят носить в школу мобильные телефоны

12.12.2017 20:19 Со следующего года во Франции ученикам запретят носить в школу мобильные телефоны, - об этом пишет The Times.



Мобильные телефоны будут запрещены в начальной и средней школе. В то же время, запрет не коснется лицеев.



Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что запрет будет способствовать возвращению детей на спортивные площадки.



«Запрет начнет действовать с сентября следующего года. В дальнейшем нам нужно в школах популяризировать командный дух. Нередко мы смотрим на детскую площадку, где дети не играют в футбол, а смотрят в свои смартфоны. С образовательной и педагогической точки зрения это проблема», - заявил министр.



Данная инициатива предусмотрена предвыборной кампанией президента Франции















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